STUDIU Circa 3 milioane de angajati din domeniul sanitar au avut COVID-19

In plus, cel putin o mie de infirmieri si infirmiere au murit in 44 de tari, cifra care ar putea fi mult mai mare data fiind lipsa de date in numeroase retele sanitare, potrivit raportului citat.ICN, care coordoneaza diverse organisme nationale din domeniul infirmeriei si a facut un sondaj pe tema principalelor preocupari ale acestui sector in timpul pandemiei, denunta in raportul sau faptul ca multe guverne nu acorda prioritate protejarii lucratorilor din domeniul sanitar in lupta impotriva COVID-19. Acest lucru se vede indeosebi in lipsa de date cu privire la imbolnavirile in randul personalului sanitar din multe tari, dar si in dificultatea de a accede la echipamente de protectie, teste de diagnostic sau formare profesionala in lupta impotriva coronavirusului.ICN denunta si cazuri de discriminare sau atacuri la adresa acestor lucratori si deplange faptul ca, in peste jumatate din tarile studiate, COVID-19 nu are statut de boala ocupationala, ceea ce implica o mai mare dificultate in a accede la indemnizatii, inclusiv in caz de deces al lucratorului din domeniul sanitar.Raportul ''ofera o imagine descurajanta a modului in care infirmierii si alti lucratori sanitari sunt in continuare expusi la COVID-19 si la riscurile asociate'', a subliniat presedinta ICN, Annette Kennedy, intr-un comunicat de presa, care mentioneaza ca printre aceste riscuri se numara ''violenta, prejudecatile, problemele mentale si, in ultima instanta, sacrificiul suprem''.