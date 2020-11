Cercetatorii olandezi au in vedere un studiu clinic cu voluntari umani pentru a testa vaccinurile impotriva COVID-19

Planul a atras deja 240 de voluntari, a precizat grupul non-profit cu sediul in Statele Unite.In septembrie, grupul a anuntat ca astfel de studii clinice urmeaza sa inceapa in ianuarie la un centru de carantina din Londra.Cercetatorii din Olanda nu s-au decis deocamdata sa inceapa studiul, fiind necesara obtinerea avizelor legale, potrivit 1Day Sooner."1Day Sooner sustine pregatirea LUMC pentru un studiu clinic "human challenge" pentru COVID-19. Aceste studii pot fi esentiale pentru a dezvolta suficiente vaccinuri cu eficacitate dovedita pentru a vaccina intreaga lume in 2021, nu doar pe cei bogati", se arata in comunicatul grupului."Apreciem faptul ca cercetatorii de la LUMC iau in calcul in protocolul planificat al procesului perspectiva (de a folosi) voluntari 1Day Sooner in cadrul acestui proces, printre care se numara directorul de operatiuni si organizare 1Day Sooner, Julia Murdza, ca reprezentant al voluntarilor", a adaugat grupul.Un astfel de studiu "poate fi important pentru a raspunde la intrebarile pe care le avem inca despre COVID-19: cat timp dureaza protectia dupa infectare? Cum comparam vaccinurile? Cati anticorpi producem? Ce incarcatura virala provoaca o infectie?", a declarat Meta Roestenberg, cercetatoare in cadrul LUMC, citata in comunicat. "Prin acest studiu se poate raspunde la astfel de intrebari", a adaugat ea.O companie britanica de biotehnologie a anuntat luna trecuta ca se afla in discutii avansate cu guvernul britanic pentru a crea si furniza tulpini de coronavirus pentru un astfel de studiu.Centrul Medical al Universitatii Leiden nu a raspuns imediat unei solicitari formulate de Reuters de a comenta pe marginea acestui subiect.In cadrul 1Day Sooner functioneaza patru departamente - advocacy, comunicare, organizare si cercetare - care lucreaza in tandem pentru apararea drepturilor voluntarilor implicati in teste COVID-19, potrivit site-ului grupului.CITESTE SI: