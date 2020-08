Studiu: De sase ori mai multi italieni au dezvoltat anticorpi decat numarul cazurilor raportate

Studiul, realizat de autoritatile sanitare si de biroul de statistica Istat, a descoperit ca 1,5 milioane de persoane - reprezentand 2,5% din populatia Italiei - ar fi putut dezvolta anticorpi impotriva noului coronavirus, a raportat agentia de presa italiana ANSA.Rezultatul se bazeaza pe teste realizate pe 64.660 de persoane, care au fost alese pentru a forma un esantion reprezentativ, intre 15 mai si 15 iulie.Potrivit datelor publicate de Johns Hopkins University din Statele Unite, doar 248.000 de oameni au fost infectati cu noul coronavirus in Italia, din care 35.000 au murit.Dupa varful epidemiei din luna martie, numarul cazurilor noi depistate in fiecare saptamana a scazut drastic in Italia.Acelasi studiu arata si ca exista diferente mari intre regiunile Italiei in ceea ce priveste existenta anticorpilor, a raportat agentia ANSA.In Lombardia, regiunea din nordul tarii care a fost unul dintre epicentrele primului val al epidemiei de COVID-19, 7,5% din populatie prezinta anticorpi, in timp ce in sudul Italiei acest procent este mai mic de 1%.