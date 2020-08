STUDIU Vaccinul companiei americane Moderna da rezultate promitatoare. Efectele in randul batranilor, similare celor din cazul tinerilor

Compania este unul dintre cei mai importanti concurenti in cursa pentru a dezvolta un vaccin impotriva virusului care a ucis peste 820.000 de oameni in intreaga lume. Vaccinul sau candidat, mRNA-1273, se afla deja in stadii finale ale studiilor clinice pe oameni.Ultimele date dintr-un studiu de faza I includ o analiza pe 20 de persoane suplimentare, care detaliaza modul in care s-a efectuat vaccinul la adultii mai in varsta.Subiectii au primit o doza de 100 de micrograme de vaccin, testata intr-un studiu de faza a 3-a mult mai amplu. Moderna a spus ca raspunsurile imune la persoanele cu varste cuprinse intre 56 si 70 de ani, peste 70 de ani si cele intre 18 si 55 de ani au fost similare.Oficialii din domeniul sanatatii erau ingrijorati daca vaccinul cndidat va avea efect la persoanele in varsta, ale caror sisteme imunitare de obicei nu raspund la fel de puternic la vaccinuri.Actiunile Moderna, care a caror valoare a crescut de peste trei ori in acest an, au crescut cu aproximativ 6% dupa publicarea datelor.Compania a inregistrat pana in prezent peste 13.000 de participanti la studiul sau de faza finala.Aproximativ 18% din totalul participantilor sunt afro-americani, latini, americani sau indigeni din Alaska, grupuri care au fost afectate in special de pandemie si sunt adesea subreprezentate in studiile clinice.Pfizer a declarat pentru Reuters, saptamana trecuta, ca 19% din cei 11.000 de subiecti deja inscrisi in studiul clinic pentru vaccinului sau sunt afro-americani sau latino.Companiile si oficialii de sanatate lucreaza, de asemenea, la modalitati de distribuire a vaccinurilor Covid-19, unele dintre ele urmand a fi expediate si depozitate la temperaturi extrem de reci.Dr. Nancy Messonnier, directorul Centrului National pentru Imunizare si Boli Respiratorii (CDC), a pus sub semnul intrebarii planurile Pfizer dupa ce compania a spus ca vaccinul sau trebuie pastrat la temperaturi ultra-scazute pana la 6 luni sau in containere de transport special concepute pentru pana la 10 zile.Odata scos din recipiente, vaccinul poate fi pastrat pana la o zi la o temperatura cuprinsa intre 2 si 8 grade Celsius (36-46 grade F) - aproximativ temperatura unui frigider normal - sau 2 ore la temperatura camerei."Complexitatea acestui plan de depozitare si manipulare a vaccinurilor va avea un impact major in capacitatea noastra de a livra eficient vaccinul", a spus Messonnier.Pfizer a declarat comisiei CDC ca lucreaza la crearea unui vaccin stabil la temperaturi mai ridicate. Actiunile Pfizer au scazut cu circa 1,5%.Vaccinul dezvoltat de Moderna trebuie pastrat la minus 20 de grade Celsius pentru livrare si depozitare pe termen mai lung, de pana la sase luni, dar poate fi pastrat la temperaturi regulate de refrigerare pana la 10 zile. Vaccinul va fi distribuit in flacoane cu 10 doze, fara conservanti, a spus compania.Moderna lucreaza, de asemenea, pentru a face vaccinul stabil la temperaturi mai ridicate, a spus Miller.Moderna, care nu a adus niciodata un vaccin pe piata, a primit aproape 1 miliard de dolari de la guvernul SUA in cadrul programului sau Operation Warp Speed. De asemenea, a incheiat un acord de furnizare cu Statele Unite, de 1,5 miliarde de dolari.