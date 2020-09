"Studiu: Vaccinul rusesc Sputnik-V declanseaza o reactie imunitara"

Cursa pentru dezvoltarea unui vaccin

e 11 august, autoritatile ruse au anuntat intrarea vaccinului lor potential in faza 3 - care este si ultima - a studiilor clinice si intentia lor de a il omologa inca din luna septembrie, fara sa mai astepte rezultatele furnizate de faza finala a acestor teste, care sunt realizate "pe mai multe mii de persoane".Dupa anuntul din luna august, mai multi cercetatori si anumite tari, precum Germania, au exprimat dubii legate de eficienta si siguranta vaccinului rusesc, in special din cauza absentei datelor publice referitoare la testele realizate. Expertii occidentali au avertizat impotriva folosirii vaccinului din Rusia pana cand toate testele si etapele internationale de certificare nu vor fi indeplinite.Insa, dupa ce rezultatele primelor teste au fost publicate vineri pentru prima data intr-o revista stiintifica prestigioasa si dupa ce studiul de faza 3 a debutat saptamana trecuta in Rusia pe un esantion de 40.000 de persoane, un oficial de rang inalt din administratia rusa a spus ca tara lui a reusit sa demonteze astfel criticile venite din strainatate.Vaccinul Sputnik-V - denumit astfel pentru a aduce un omagiu primului satelit artificial din lume, lansat de fosta U.R.S.S. - se bazeaza pe doi compusi diferiti, administrati prin doua injectii succesive, la un interval de trei saptamani, detaliaza articolul publicat vineri in revista britanica The Lancet.Este vorba despre vaccinuri "cu vector viral": ele utilizeaza ca suport doua adenovirusuri umane (familie de virusuri comune), transformate si adaptate pentru a combate maladia COVID-19.Doua teste de mica amploare, realizate cu doua formule diferite ale vaccinului Sputnik-V, au fost efectuate pe un esantion total de 76 de voluntari adulti care aveau o stare de sanatate buna.Autorii testelor au ajuns la concluzia ca fiecare dintre cele doua componente ale vaccinului nu a cauzat "efecte indezirabile grave" si ca administrarea succesiva a celor doi compusi "determina sinteza de anticorpi" pentru 100% dintre participanti.Cele doua studii au fost realizate intre 18 iunie si 3 august de cercetatori de la Ministerul Sanatatii si Ministerul Apararii din Rusia si au fost finantate de Ministerul rus al Sanatatii.Kirill Dmitriev, directorul Fondului Rusesc pentru Investitii Directe (RDIF), a anuntat ca cel putin 3.000 de persoane au fost deja recrutate pentru faza 3 a studiului clinic pentru vaccinul Sputniv-V, care a debutat saptamana trecuta, si ca primele rezultate sunt asteptate in octombrie sau noiembrie.Guvernele lumii si marile companii farmaceutice se intrec intr-o veritabila cursa internationala ce vizeaza dezvoltarea unui vaccin care sa puna capat pandemiei de COVID-19, maladia care a infectat deja aproximativ 26 de milioane de oameni si a cauzat peste 850.000 de decese pe plan mondial.Potrivit OMS, un total de 176 de vaccinuri potentiale sunt in curs de dezvoltare in lume, dintre care 34 au intrat in etapa studiilor clinice, fapt care inseamna ca au inceput sa fie testate pe oameni. Dintre acestea, opt au ajuns in faza 3, care este cea mai avansata.Studiile clinice de faza 3 sunt realizate de zeci de mii de participanti si mai multe companii farmaceutice, inclusiv grupul britanic AstraZeneca si grupurile americane Moderna si Pfizer, se asteapta sa afle inainte de sfarsitul acestui an daca vaccinurile lor potentiale dezvoltate impotriva maladiei COVID-19 sunt eficiente si sigure.Revista The Lancet afirma ca testele clinice de faza 1 si 2 realizate in Rusia sugereaza ca vaccinul Sputnik-V a produs o reactie pozitiva la nivelul unor structuri din componenta sistemului imunitar, denumite celule T.Oamenii de stiinta analizeaza cu atentie in aceasta perioada rolul jucat de celulele T in combaterea infectiilor cu noul coronavirus, iar o serie de descoperiri recente au aratat ca aceste celule asigura o protectie mai indelungata in comparatie cu anticorpii.Vaccinul rusesc, dezvoltat de Institutul Gamaleya din Moscova , este administrat in doua doze, fiecare bazandu-se pe vectori diferiti, care provoaca de obicei raceli comune: adenovirusurile umane Ad5 si Ad26.Anumiti experti considera insa ca folosirea acestui mecanism de administrare ar putea face vaccinul rusesc anti-COVID19 mai putin eficient, intrucat multi oameni au fost deja expusi la adenovirusul Ad5 si au dezvoltat imunitate fata de acesta.In China si in Statele Unite, aproximativ 40% dintre locuitori prezinta niveluri ridicate de anticorpi proveniti in urma unei expuneri anterioare la Ad5. In Africa , acest procent ar putea ajunge la 80%, potrivit expertilor.Denis Logunov, unul dintre dezvoltatorii vaccinului rusesc de la Institutul Gamaleya, a declarat pentru Reuters ca Sputnik-V foloseste o doza suficient de puternica de Ad5 pentru a depasi orice imunitate anterior dobandita, fara sa compromita siguranta vaccinului.Doza de rapel, bazata pe un adenovirus mai rar, Ad26, asigura vaccinului rusesc un suport mai amplu, deoarece probabilitatea unei imunitati ample la ambele tipuri de virus in randul populatiei globale este minima.Rusia a anuntat ca intentioneaza sa produca intre 1,5 milioane si 2 milioane de doze in fiecare luna pentru vaccinul sau potential impotriva COVID-19 inainte de sfarsitul anului 2020 si ca va creste apoi gradual productia pana la 6 milioane de doze pe luna.