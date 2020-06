Stuttgart: Zeci de magazine vandalizate, masini de politie atacate, 19 politisti raniti

Ziare.

Pe Twitter au aparut filmulete cu oameni care distrug magazine si arunca cu pietre si cu alte obiecte in masini ale politiei.Potrivit politiei, violentele au inceput dupa o verificare a politistilor legata de un incident cu droguri. Situatia a degenerat dupa ce a fost chestionata ca suspect o persoana in varsta de 17 ani.Un grup de 100 pana la 200 de persoane a reactionat aruncand cu pietre si sticle in politisti. S-au stranas apoi aproximativ 500 de oameni, care au continuat violentele. Multi dintre ei purtau glugi si masti.Politicienii si localnicii s-au declarant socati de violente.Au fost vandalizate 40 de magazine, iar din noua s-a si furat.In urma violentelor, au fost arestate 24 de persoane - 12 germani si 12 care nu sunt germani.Au fost raniti 19 politisti si au fost avariate 12 masini ale politiei.