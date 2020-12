Iranul a obtinut acordul SUA pentru a transfera bani din strainatate, in vederea cumpararii vaccinurilor contra COVID-19

Guvernatorul bancii centrale, Abdolnaser Hemmati, a spus ca institutia a obtinut aprobarea Biroului pentru Controlul Activelor Straine al Trezoreriei americane pentru a transfera bani unei banci elvetiene pentru plata vaccinurilor."Ei (americanii) au impus sanctiuni tuturor bancilor noastre. Au acceptat in acest caz, la presiunea opiniei publice mondiale", a declarat Hemmati la televiziunea de stat.Hemmati a spus ca Iranul va plati circa 244 de milioane de dolari pentru importurile initiale de 16,8 milioane de doze de vaccinuri de la COVAX, un grup dedicat asigurarii accesului echitabil la vaccinuri pentru tarile cu venituri mici si mijlocii.Oficialii iranieni au afirmat in repetate randuri ca sanctiunile americane ii impiedica sa efectueze plati catre COVAX, in care s-au inscris 190 de tari.Citeste si: FOTO O tanara de 21 de ani din Arad a murit in Ajunul Craciunului. Masina BMW pe care o conducea a fost spulberata de tren