SUA: A murit prima pacienta care a beneficiat de transplant de fata

Culp a fost supusa in decembrie 2008 la o complicata operatie chirurgicala care a durat peste 22 de ore, la care a participat o echipa numeroasa de medici, in frunte cu specialista Maria Siemionow, de la Cleveland Clinic, din Ohio.Medicii au reconstruit 80 % din fata femeii, care suferea de leziuni grave si ii lipsea complet nasul, osul palatal si ochiul drept, printr-un transplant de la o donatoare decedata.Femeia nu putea respira sau manca in mod normal fiind hranita cu cu ajutorul unui orificiu practicat in trahee.In principiu, identitatea si motivele leziunilor sale au fost pastrate sub anonimat.Sambata, mass-media locale au reamintit ca ranile grave pe care le- suferit femeia au fost pricinuite de un glont tras in fata de sotul acesteia.Intr-un comunicat publicat de Institutul de Dermatologie si Chirurgie Plastica din Cleveland Clinic, a fost subliniat curajul primei paciente care a efectuat acest transplant complex, care a considerat-o pe Connie, "o pioniera ce a facut un mare cadou omenirii".Potrivit CNN, Connie Culp, in varsta de 57 de ani si care devenise o militanta pentru donarea de organe, a decedat miercurea trecuta in urma complicatiilor provocate de o infectie care nu avea nicio legatura cu transplantul pe care il suferise in urma cu peste un deceniu.