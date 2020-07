SUA. Nepurtarea mastii pe strada, in Washington, se amendeaza cu pana la o mie de dolari

Miercuri, Washingtonul a raportat 102 noi cazuri, cele mai multe din 4 iunie pana in prezent, iar bilantul total este de 11.529, conform The Hill "Practic daca pleci de acasa, ar trebui sa porti o masca", a spus Bowser la o conferinta de presa. "Asta inseamna ca, daca astepti un autobuz, trebuie sa ai o masca. Daca comandati mancare la un restaurant, trebuie sa aveti o masca. Daca stai intr-un dulap intr-un birou deschis, trebuie sa ai o masca", a mai spus primarul.Ordinul excepteaza de la regula purtarii mastii copiii de pana la 3 ani precum si oamenii care mananca sau beau.Primarul a mai spus ca va extinde starea de urgenta a districtului.Directorul de sanatate al Washingtonului, LaQuandra Nesbitt, a spus ca doua treimi din noile cazuri de coronavirus in iulie implica persoane sub 40 de ani si ca multi pacienti au contactat virusul in timpul calatoriilor.De asemenea, primarul Baltimore, Bernard Young a ordonat miercuri restaurantelor sa nu mai serveasca clientii la mesele din interior pana la sfarsitul saptamanii.Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) indeamna oficial toti americanii sa poarte masti de fata pentru a stopa raspandirea COVID-19.