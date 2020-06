SUA analizeaza posibilitatea aplicarii unor tarife suplimentare pentru marfuri din Marea Britanie, Franta, Germania si Spania

Ziare.

Un document al Biroului Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite anunta ca institutia analizeaza "o lista suplimentara" de produse din Franta, Germania, Spania si Marera Britanie, pentru care sa fie aplicate tarife de pana la 100%, a relatat Bloomberg.Aceste bunuri includ masline, ciocolata, bere, gin, unele camioane si echipamente.Masura de impunere a noilor tarife este in faza de consultare publica pana pe 26 iulie si face parte dintr-o reactie mai larga a Statelor Unite in cadrul unui conflict vechi cu Uniunea Europeana referitor la subventionarea producatori de avioane civile mari.Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) a decis in octombrie anul trecut ca Germania, Franta, Spania si Marea Britanie au acordat subventii ilegale producatorului de avioane Airbus si a permis Statelor Unite sa impuna tarife vamale de 7,5 miliarde de dolari.In plus, OMC a decis in decembrie ca UE nu a oprit aceste subventii ilegale, institutia oferind in acest fel Statelor Unite mai mult spatiu pentru a impune noi tarife pentru produsele europene.Comisia Europeana si guvernul britanic nu au fost disponibile imediat, miercuri, pentru a comenta informatia.