Casa Alba anunta ca Statele Unite sunt aproape de a pune pandemia COVID-19 sub control

"As spune ca suntem intr-un moment de cotitura", a afirmat Zients intr-un interviu acordat la emisiunea "State of the Union" de la CNN.Zients a spus ca aproximativ 58% dintre adultii americani au primit cel putin o doza de vaccin impotriva coronavirusului. Sarcina acum este de a continua sa creasca increderea in vaccinuri si sa fie vaccinati suficienti americani pentru a atenua raspandirea virusului si a variantelor sale, a explicat el.Oficialii americani din domeniul sanatatii isi propun sa indeplineasca obiectivul presedintelui Joe Biden : 70% dintre adultii americani sa primeasca cel putin o doza de vaccin pana de Ziua Independentei, 4 iulie.Atingerea acestui obiectiv ar putea ajuta tara sa ajunga la un nivel scazut de infectii pe termen lung.Aproximativ 46% dintre americani au primit cel putin o doza de vaccin impotriva coronavirusului, potrivit Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor.Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase, a declarat ca o noua crestere a infectiilor cu coronavirus ar fi putin probabila daca obiectivul Biden va fi atins sau depasit."Cu cat proportia de populatie vaccinata va fi mai mare, cu atat va fi mai mica probabilitatea ca intr-un sezon ca toamna viitoare sau iarna sa vedeti o crestere semnificativa ", a spus Fauci la emisiunea "Meet the Press" de la NBC."Acesta este motivul pentru care vaccinarile sunt atat de importante. Acesta este wild card-ul pe care il avem acum, pe care nu l-am avut toamna trecuta sau iarna trecuta", a explicat Fauci.