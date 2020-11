Statele Unite au aprobat vanzarea de echipamente militare avansate catre EAU, inclusiv 50 de avioane invizibile, F-35

'Astazi am ordonat Departamentului de Stat sa notifice oficial Congresul despre intentia noastra de a autoriza vanzarea mai multor echipamente avansate in valoare de 23,37 miliarde de dolari', a indicat Pompeo intr-un comunicat, potrivit publicatiei DefenseRomania.ro Pachetul include 50 de avioane F-35 Lighting II, pana la 18 sisteme de drone MQ-9B si rachete aer-aer si aer-sol. 'Acesta este ca recunoastere a adancirii relatiilor noastre si a nevoii EAU de capabilitatii de aparare avansate pentru a descuraja si a se apara de amenintarile in crestere din partea Iranului', a explicat Pompeo.Notificarea transmisa Congresului intervine in urma acordului din septembrie, mediat de SUA , prin care EAU a convenit sa-si normalizeze relatiile cu Israel , devenind primul din cele trei state arabe care au luat o astfel de decizie in ultimele luni.