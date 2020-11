SUA ar putea intra din nou in lockdown. Numarul infectarilor cu coronavirus este urias

Mai multe state au impus deja restrictii de saptamana aceasta pentru a stopa raspandirea coronavirusului. Numai in California, numarul pacientilor spitalizati cu COVID-19 a crescut cu 32% in ultimele doua saptamani, iar situatia este asemanatoare in majoritatea statelor. Din acest motiv, America s-ar putea intoarce in lockdown pentru urmatoarele patru-sase saptamani, anunta consilierul lui Biden din echipa COVID, Michael Osterholm.Osterholm, doctor la Universitatea din Minnesota a mai explicat si ca vine cea mai neagra perioada a pandemiei pentru Statele Unite, iar spitalele din orase ca El Paso deja nu mai fac fata numarului de infectari."Ceea ce trebuie sa inteleaga americanii e ca urmeaza sa intram in iadul COVID. Chiar se intampla. Acum 10 saptamani am prezis ca de Ziua Muncii vom vedea o crestere astronomica a numarului de cazuri. Dupa cum stiti, acum vorbim exact de acest fel de problema: 120-130 de mii de cazuri noi pe zi, cand acum cateva saptamani vorbeam doar de 23-25 de mii de cazuri. Acest numar va continua sa creasca substantial, nici macar nu ne-am apropiat de varf", a explicat Osterholm.Citeste si: Europa va plati mai putin decat SUA pentru vaccinul Pfizer