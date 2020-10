SUA au aprobat oficial Remdesivir ca medicament pentru tratarea Covid-19. Actiunile companiei producatoare au crescut cu 6%

Aprobarea data de autoritatea americana de reglementare in domeniul sanatatii pentru folosirea Remdesivir la tratarea pacientilor spiralizati a avut loc joi, chiar daca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat saptamana trecuta ca medicamentul nu a avut un efect substantial asupra duratei de spitalizare a pacientilor sau asupra sanselor de supravietuire a acestora, intr-un studiu clinic efectuat la nivel global.Autorizatia data de Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA (FDA) semnaleaza increderea in rezultatele studiului efectuat de Gilead in Statele Unite, care au aratat ca medicamentul a redus timpul de recuperare a pacientilor, a scris un analist al Piper Sandler, Tyler Van Buren, intr-o nota adresata clientilor.Remdesivir a fost deja disponibil pentru tratarea pacientilor cu Covid-19 in baza unei autorizatii pentru utilizarea de urgenta, acordata de FDA in luna mai, dupa ce studiul condus de Institutul National pentru Sanatate al SUA a aratat ca medicamentul a redus durata spitalizarii cu cinci zile.Medicamentul, administrat intravenos, poate genera vanzari de peste 1 miliard de dolari in trimestrul al doilea al acestui an, la nivelul actual al cazurilor, a aratat Van Buren.Remdesivir, care va fi comercializat sub brandul Veklury, costa 3.120 de dolari pentru o serie de tratament pentru cinci zile si 2.340 de dolari pentru achizitiile guvernamentale, cum ar fi cele ale Departamentului pentru Afacerile Veteranilor.Citeste si: