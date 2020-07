SUA au impus noi sanctiuni impotriva Siriei pentru a-l presa pe presedintele Assad sa puna capat razboiului

Fiul lui Assad, Hafez, se afla intre cele patru persoane si 10 entitati, intre care o unitate a armatei siriene, acuzate de Washington fie ca au ajutat guvernul finantand construirea unor proprietati de lux, uneori pe terenuri care apartineau unor civili refugiati, fie prelungind razboiul care dureaza de aproape 10 ani."Vor urma mai multe sanctiuni in cadrul unei campanii sustinute de presiuni economice si politice pentru a bloca accesul regimului Assad la resursele pe care le utilizeaza in razboiul impotriva poporului sirian", a anuntat Casa Alba intr-un comunicat.Sanctiunile americane, impuse in conformitate cu legea referitoare la protejarea civililor din Siria si a altor masuri, au loc in timp ce Assad se confrunta cu agravarea crizei economice.Siria era deja supusa sanctiunilor americane si europene care au inghetat activele statului si a sute de companii si persoane.Washingtonul interzice totodata exporturile si investitiile americane in Siria, precum si tranzactiile care implica petrol si produse din hidrocarburi.Masurile de miercuri marcheaza a doua runda de sanctiuni impuse de Washington in conformitate cu Caesar Act, care poate ingheta activele oricui face afaceri cu Siria, indiferent de nationalitate si acopera mai multe sectoare. Totodata, masurile au ca obiect persoane din Rusia si Iran care fac afaceri cu entitati din Siria.Secretarul de Stat Mike Pompeo a afirmat intr-un comunicat ca sanctiunile au rolul sa il determine pe Assan sa ia masuri ireversibile pentru a pune capat razboiului din tara.Un oficial american a avertizat investitorii din Orientul Mijlociu, inclusiv din Golf, ca Statele Unite nu vor ezita sa includa pe lista neagra pe cei care ajuta guvernul sirian "sa fure terenuri de la civilii refuziati pentru profitul si sustinerea" guvernului Assad.Autoritatile siriene acuza sanctiunile occidentale pentru greutatile cu care se confrunta civilii in tara, unde prabusirea monedei a provocat cresterea preturilor, iar oamenii nu isi permit alimente si produse de baza.Ambasadorul american la Natiunile Unite Kelly Craft a afirmat miercuri, intr-o sedinta a Consiliului de Securitate, ca sanctiunile Washingtonului impotriva Siriei nu au rolul sa loveasca populatia si nu se refera la asistenta umanitara.