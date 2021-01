SUA avertizeaza companiile europene ca ar putea fi sanctionate pentru implicarea in proiectul gazoductului Nord Stream 2

Gazoductul Nord Stream 2 reprezinta o investitie de 11 miliarde de dolari, finantata jumatate de Gazprom si jumatate de cinci companii europene ( OMV , Wintershall Engie, Uniper si Shell ). Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina "Incercam sa informam companiile de ceea ce risca si le indemnam sa renunte pana cand este prea tarziu", a declarat o sursa guvernamentala americana sub protectia anonimatului.Sursa a adaugat ca Departamentul de Stat al SUA ar urma sa publice joi sau vineri un raport cu privire la companiile pe care le suspecteaza ca ajuta proiectul Nord Stream 2. Printre companiile care ar putea fi mentionate in acest raport sunt companii de asigurari, care ajuta la amplasarea conductei submarine sau verifica echipamentele de constructie folosite in acest proiect, sustine sursa.De asemenea, o sursa din industria energetica americana, a spus ca mai multe companii europene, inclusiv din Germania, au primit solicitari de informatii din partea administratiei Trump in ultimele luni, inca din luna octombrie, cu privire la activitatile lor care au legatura cu proiectul Nord Stream 2.Aceste companii risca sa fie supuse unor sanctiuni americane, in conformitate cu legislatia actuala, daca nu inceteaza sa lucreze la acest proiect.Chiar daca cei 1.230 de kilometri ai conductei sunt aproape finalizati, proiectul a fost oprit brusc in luna decembrie 2019, dupa decizia SUA de a sanctiona companiile angajate in acest proiect. Lucrarile la gazoductul Nord Stream 2 care urmeaza sa faca legatura intre Rusia si Germania au fost reluate la inceputul lunii decembrie 2020.Proiectul Nord Stream 2 se confrunta cu opozitia politica a Washingtonului, care sustine ca va face din Germania "prizoniera" Rusiei, asa cum a avertizat presedintele Donald Trump in 2018.In schimb, Rusia sustine ca proiectul Nord Stream 2, promovat de un consortiu condus de grupul energetic de stat Gazprom, este unul strict comercial. De asemenea, Germania, cea mai mare economie europeana, a spus ca gazoductul este un proiect strict comercial. Autoritatile de la Berlin sustin ca au nevoie de mai multe gaze naturale pe masura ce inchid termocentralele pe carbune si centralele nucleare din motive de mediu.Urmatorul presedinte al SUA, Joe Biden , s-a opus si el acestui proiect in perioada in care era vicepresedinte in administratia Barack Obama . Deocamdata nu este clar daca este dispus sa ajunga la un compromis cu privire la acest proiect dupa data de 20 ianuarie, cand va prelua mandatul de presedinte.CITESTE SI: