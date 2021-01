Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui ales Biden spune ca Navalnii ''trebuie eliberat imediat''

Militantul anticoruptie si critic vehement al Kremlinului a fost arestat de serviciile penitenciare duminica imediat dupa sosirea la Moscova din Germania, unde s-a aflat in convalescenta in ultimele luni dupa ce a supravietuit unei presupuse otraviri."Navalnii trebuie eliberat imediat, iar autorii acestui scandalos atac la adresa vietii lui trebuie sa fie trasi la raspundere", a denuntat Jake Sullivan, care va intra in functie la 20 ianuarie."Atacurile Kremlinului impotriva lui Navalnii nu sunt numai o incalcare a drepturilor omului, dar si un afront adus poporului rus care doreste ca vocea lui sa fie auzita", a insistat el pe Twitter Mai multi parlamentari americani au condamnat, de asemenea, aceasta arestare si au lansat un apel la punerea in libertate a opozantului de 44 de ani.Administratia americana nu a reactionat deocamdata la aceasta stire. Solicitat de Agentia France Presse, Departamentul de Stat al SUA nu si-a facut cunoscut punctul de vedere.