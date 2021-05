SUA, Canada si Norvegia vor colabora in cadrul initiativei europene de aparare PESCO

In timp ce NATO a depus eforturi pentru a diminua contradictiile din legislatiile celor 27 de state ale UE care au impact asupra transferului trupelor americane in Europa, UE dispune de un buget pentru consolidarea podurilor care nu sunt suficient de rezistente pentru a sustine trecerea tancurilor si are mai multa influenta comparativ cu NATO asupra schimbarii normelor in blocul comunitar.Conform deciziei care urmeaza sa fie adoptata formal joi de ministrii europeni ai apararii, Statele Unite Canada si Norvegia vor deveni primele state nemembre ale UE care vor colabora in cadrul Cooperarii Permanente Structurate (PESCO) a UE, initiativa menita sa aprofundeze legaturile in domeniul apararii si care a fost lansata in decembrie 2017 de statele UE pentru a depasi traditionala lor fragmentare in problemele de aparare.In timpul scurs de atunci UE a alocat 1,7 miliarde de euro din bugetul sau comun pana in anul 2028 pentru imbunatatirea mobilitatii militare in sprijinul NATO. Sporirea mobilitatii militare are in vedere imbunatatirea schimbului de informatii intre statele UE si reducerea birocratiei la frontiere, inclusiv prin armonizarea reglementarilor vamale pentru a permite desfasurari rapide si inlesnirea transportului echipamentelor militare.Ideea unui pact european de aparare a fost impulsionata de criticile fostului presedinte al SUA, Donald Trump , care a acuzat europenii ca nu aloca bugete suficiente pentru propria lor securitate. Dar cu toate ca unii politicieni europeni doresc o ''autonomie strategica'' pentru UE, initiativa PESCO nu echivaleaza cu o forta militara comuna, iar pentru multe state membre ale UE, mai ales cele din flancul estic care se tem de Rusia, NATO si Statele Unite raman baza garantiilor de securitate.Fostul secretar american al apararii din administratia presedintelui Trump, Mark Esper, a criticat in 2019 initiativele Uniunii Europene (UE) in sectorul apararii, considerand ca acestea restrang participarea producatorilor americani de armament. In timp ce blocul comunitar a apreciat ca aceste initiative nu sunt concurente, ci complementare celor ale NATO, Esper a sustinut atunci ca PESCO ''merge in directia gresita'', intrucat societatile americane din industria de aparare nu pot participa la acest plan.