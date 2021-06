SUA spera la o redeschidere a frontierelor pentru europeni: "Trebuie sa fim ghidati de stiinta si de expertii medicali, sa nu luam o decizie politica"

Uniunea Europeana, presata sa relanseze turismul pe continent, si-a deschis deja portile pentru americani, cu conditia ca acestia sa fie vaccinati sau sa prezinte un test negativ la coronavirus.Tarile UE reclama de acum reciprocitate pentru cetatenii lor doritori sa calatoreasca in Statele Unite , ce raman in mare parte 'baricadate' de 15 luni.'Trebuie sa fim ghidati de stiinta si de expertii medicali, sa nu luam o decizie politica, ci una bazata pe fapte', a spus Blinken vineri, intr-o conferinta de presa la Paris alaturi de omologul sau francez, Jean-Yves Le Drian.'Sper ca aceasta se va intampla foarte rapid, suntem foarte nerabdatori. Sper ca va fi in saptamanile, nu lunile urmatoare', a adaugat el intr-o franceza perfecta. Diplomatul american a remarcat totusi ca varianta Delta a coronavirusului , identificata mai intai in India , continua sa circule activ in tarile occidentale.Discursul Washingtonului cu privire la redeschiderea frontierelor nu s-a modificat dupa turneul european al presedintelui Joe Biden , care a fost ales si pe baza promisiunii ca va lupta mai eficient impotriva pandemiei.Calatorii proveniti din spatiul Schengen, Marea Britanie si Irlanda nu mai pot intra in SUA din martie 2020, aceeasi interdictie fiind in vigoare, de la date diferite, pentru Africa de Sud, Brazilia China , India si Iran