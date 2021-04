SUA inregistreaza 5.800 de cazuri Covid si 74 de decese la americani complet vaccinati

Noile date arata ca in timp ce majoritatea covarsitoare a beneficiarilor de vaccin nu au contractat Covid dupa inoculare, 396 de persoane au continuat sa solicite tratament spitalicesc pentru o infectie Covid. Dintre acei pacienti infectati, 74 au murit din cauza virusului.Noile informatii arata cat de eficient este vaccinul in viata reala si demonstreaza ca, desi vaccinurile sunt in mare masura foarte eficiente, nu protejeaza complet impotriva bolilor severe si a mortii.Pana acum, aproximativ 77 de milioane de oameni din SUA au fost complet vaccinati impotriva Covid, dar datele CDC arata incidente de noi infectii la primii 66 de milioane de americani inoculati.Se stia deja ca vaccinurile nu vor fi 100% eficiente in prevenirea infectiilor. Vaccinul Pfizer / BioNTech a fost 95% eficient in prevenirea bolilor simptomatice in studiile clinice. La inceputul acestei luni, companiile au spus ca datele din viata reala din SUA arata ca vaccinul este eficient in proportie mai mare de 91%, timp de sase luni.Vaccinul Moderna a fost raportat ca fiind 94% eficient in prevenirea bolilor simptomatice in cadrul studiilor si 90% eficient in realitate.Vaccinul Johnson & Johnson a avut o eficienta de de 66% la nivel global, in cadrul studiilor si a fost 72% eficient in prevenirea bolilor in SUA.Centrele pentru Controlul si Prevenirea le recomanda in continuare persoanelor care au fost complet vaccinate sa ia masuri de precautie in locurile publice, sa poarte o masca, sa ramana la cel putin 6 metri distanta de ceilalti, sa evite aglomeratia si spatiile slab ventilate si sa se spele pe maini des.