SUA: Ingerintele electorale straine vor ramane in spatele usilor inchise. Administratia Trump apara decizia de a renunta la sedintele de informare a Congresului cu privire la stadiul acestor amenintari

In timp ce Rusia China si Iran sunt acuzate de SUA ca incearca sa influenteze alegerile prezidentiale si legislative din 3 noiembrie, DNI a anuntat in ultimele zile parlamentarii din Congres ca nu vor mai fi sedinte de informare in persoana cu privire la stadiul acestor amenintari.Acest format este apreciat de parlamentari pentru ca le permite sa chestioneze direct, in spatele usilor inchise, inalti responsabili americani din domeniul informatiilor, intr-o tara unde Parlamentul exerseaza in mod traditional un control viguros asupra executivului.Temerea opozitiei democrate este aceea ca rapoartele scrise ar putea fi mai usor edulcorate sau supuse unor influente politice, Donald Trump contestand ca Rusia ar dori sa-l ajute sa fie reales."Am avut o pandemie de scurgeri de informatii provenind din comunitatea de informatii, voi lua masuri ca aceasta sa inceteze", a justificat duminica, la postul Fox News, John Ratcliffe, directorul DNI, post care patroneaza cele 17 agentii de informatii, civile si militare din SUA."Vom face ceea ce este prevazut in lege. Parlamentarii care au drept la conferinte si la informatii clasificate vor primi in continuare aceste informatii. Ceea ce noi nu vom mai face sunt conferintele pentru toti parlamentarii din Camera Reprezentantilor si Senat"."Trump nu vrea ca americanii sa cunoasca eforturile Rusiei pentru a-l ajuta sa fie reales", a denuntat sambata Adam Schiff, presedintele Comisiei pentru informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor, dominata de democrati, in timp ce Senatul este dominat de republicani.In interviul sau de duminica, John Ratcliffe a insistat ca nu Rusia, ci China este "cea mai mare amenintare impotriva superioritatii americane, economic, militar, tehnologic", dar fara a descrie exact interventiile chineze in plan politic sau electoral, dand de inteles ca Beijingul ar avea o "preferinta" pentru Joe Biden , candidatul democrat.