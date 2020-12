SUA isi intaresc gruparea de lupta aeriana din Alaska. Miscarea de raspuns la desfasurarea de catre Rusia a avioanelor MiG-31BM in Arctica

Cunoscuta si sub denumirea de "Soimii de lupta" ("Fighting Falcons"), 355th FS s-a alaturat pe 18 decembrie Escadrilei 356, crescand capacitatea de lupta a Aripii 354 Aviatie de Vanatoare, la doua escadrile inzestrate cu aeronave multirol invizibile, de tipul F-35A Lightning II. Potrivit comunicatului AFB Eielson, Escadrila 356 a fost reactivata in octombrie 2019.Comandantul 355th FS, locotenent-colonel Samuel Chipman, a declarat ca, prin aceasta reactivare, numarul de avioane F-35A de la Baza Aeriana Eielson ajunge la 54, dublandu-se astfel capabilitatea F-35, a Fortelor Aeriene ale SUA din zona Pacificului (PACAF - Pacific Air Force)."Misiunea principala a escadrilei este suprimarea apararilor antiaeriene inamice si executarea de actiuni ofensive contra-aeriene (n.r. impotriva aeronavelor adverse). Doua escadrile F-35A dislocate la Baza Aeriana Eielson, le va oferi PACAF si comandantilor din alte zone ale globului mai multe mijloace de inalta eficacitate, precum si optiuni de desfasurare (a fortelor) pentru a descuraja agresivitatea adversarilor nostri, daca va fi nevoie", a adaugat Chipman.Pe 18 decembrie, cand s-a desfasurat ceremonia de reactivare a 355th FS, la Baza Aeriana (Air Force Base - AFB) Eielson a fost executat si un exercitiu de verificare a capacitatii de lupta a unei grupari aeriene constituita din Aripa 354 Aviatie de Vanatoare si Aripa Aeriana 168 Realimentare a Garzii Nationale.In cadrul exercitiului, mai mult de 30 de aeronave (18 F-35A, 12 F-16 si 2 avioane cisterna KC-135 Stratotankers) au ajuns pe pista bazei, intr-o singura formatie de decolare, cunoscuta sub numele "elephant walk". Potrivit comunicatului Fortelor Aeriene ale SUA, aceasta formatie a testat rapiditatea fiecarei unitati de la baza Eielson de a se pregati pentru misiune si a afisat puterea aeriana combinata a celor doua aripi aeriene."Elephant walk nu are doar rolul pentru a ne exersa abilitatile de raspuns rapid. Aceasta este (...) si despre a ne arata puterea in arena arctica", a precizat colonelul David Skalicky, comandantul Grupului de Operatii al Aripii 354 Aviatie Vanatoare."Aripa 354 Vanatoare face parte din Forta 11 Aeriana a Fortelor Aeriene din Pacific (PACAF). Forta 11 este responsabila de operatiile aeriene ale SUA in zona Pacificului, inclusiv pe teritoriul statelor Alaska, Hawaii si teritoriul Guam. Din PACAF, mai fac parte Fortele 5 si 7 Aeriene (responsabile pentru Japonia , respectiv Coreea ) si Forta Aeriana de Rezerva.Provocarea principala pentru Forta 11 a devenit zona arctica, unde Rusia a inceput de cativa ani sa disloce importante forte militare. Cea mai recenta mutare de trupe ruse in zona arctica o reprezinta aducerea, la inceputul lui decembrie la mai putin de 1000 de km de Alaska, a avioanelor de vanatoare MiG-31 BM, probabil o escadrila. De asemenea, in presa s-a vehiculat si posibilitatea tot mai mare a dislocarii in zona arctica a aeronavelor MiG-31K echipate cu rachete aer-sol hipersonice tip Kh-47M2 Kinzhal, cu o bataie de 2000 km", se arata intr-o analiza a publicatiei DefenseRomania.ro CITESTE SI: