SUA: Manifestatie la Boston impotriva vaccinarii antigripale obligatorii

Autoritatile din Massachusetts, conduse de guvernatorul republican Charlie Baker, foarte critic la adresa lui Donald Trump , au fost primele din Statele Unite care, la 19 august, au adaugat gripa pe lista vaccinurilor cerute pentru elevi si studenti de la varsta de sase luni. Cei care fac dovada unei contraindicatii medicale sau religioase, care studiaza acasa sau al caror invatamant va fi 100% online vor fi scutiti.Manifestantii, care s-au adunat pasnic in fata sediului guvernatorului, majoritatea fara masca pe fata, au denuntat insa un atac la drepturile individuale, in timp ce 70% dintre districtele scolare ale statului Massachusetts au prevazut sa redeschida cel putin partial institutiile la sfarsitul vacantei.Printre manifestanti, s-au aflat numerosi parinti veniti cu copiii ori reprezentanti ai unor profesii paramedicale, printre care Carla Leclerc, fizioterapeut."Sunt ferm impotriva oricarei vaccinari fortate, mai ales impotriva gripei, un vaccin care nu este nici sigur, nici necesar, nici eficient", a declarat ea pentru AFP.Daca vaccinarea fortata este mentinuta in Massachusetts, in pofida opozitiei pe care a suscitat-o, "va fi un precedent pentru celelalte state", a adaugat ea.Unii manifestanti au arborat drapele indemnand la realegerea lui Trump in noiembrie, altii tricouri inscriptionate cu litera Q de la miscarea de extrema-dreapta "QAnon", adepta a teoriilor conspirationiste.Numerosi responsabili cu rang inalt din domeniul sanatatii din SUA, inclusiv Robert Redfield, directorul Centrelor americane de prevenire si lupta impotriva bolilor (CDC), i-au indemnat pe americani sa se vaccineze impotriva gripei in acest an pentru a evita sa agraveze mai mult criza coronavirusului, dar fara a face o obligatie din aceasta.