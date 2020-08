SUA modifica recomandarile facute americanilor cu privire la calatoriile in strainatate. Tarile aflate pe "lista neagra" din cauza COVID-19

"Odata cu imbunatatirea conditiilor de sanatate si de siguranta din unele tari si cu posibila inrautatire in altele, departamentul revine la sistemul sau anterior, care include recomandari de calatorie specifice", potrivit unui comunicat al institutiei.Departamentul de Stat a emis alerte actualizate referitoare la calatorii, specifice tarilor, inclusiv de nivel patru, respectiv de a nu calatori in aproximativ 30 de tari, intre care India Rusia , Bangladesh, Belize, Bolivia, Costa Rica , Republica Dominicana, Egipt , El Salvador, Haiti Kosovo , Kazahstan, Mongolia, Honduras si Libia.Institutia a emis totodata avertismente de nivel trei, care recomanda ca americanii sa isi reconsidere calatoriile in unele tari, inclusiv in cele din Uniunea Europeana, din cauza coronavirusului. Alte tari incluse in aceasta categorie sunt: Marea Britanie, Vietnam, Sri Lanka , Liberia, Armenia, Filipine, Laos si Australia Washingtonul a interzis majoritatii persoanelor care nu au cetatenie americana, din multe regiuni ale lumii, de a calatori in Statele Unite, inclusiv celor provenite din UE si China . China se afla pe lista tarilor in care nu permite calatoriile din luna iunie.Departamentul de Stat a publicat prima oara recomandarea de nivel patru, de a nu calatori in strainatate, pe 19 martie.