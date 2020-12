SUA nu a mai blocat aplicatia Tik Tok, dupa expirarea termenului limita impus companiei chineze

Campania americana impotriva TikTok, care a parut mai mult o ambitie a presedintelui Trump, se deruleaza, de mai multe luni, fara succes. Serviciul chinez a fost pus sa aleaga intre a vinde divizia din SUA sau a fi blocata pe teritoriul tarii.Administratia Trump a impus chiar un termen limita pana la care TikTok sa fie vanduta unei companii americane pentru a evita blocarea. Primul termen limita a trecut si a fost prelungit. Apoi au urmat alte termene limita care, la fel, au fost prelungite.4 decembrie a fost ultimul termen pentru vanzarea ori blocarea TikTok in Statele Unite, insa niciuna dintre cele doua nu s-a intamplat. De aceasta data, nici termenul limita nu a mai fost prelungit.Negocierile dintre oficialii guvernamentali si reprezentantii TikTok continua, insa, de acum, fara un termen limita.Presedintele ales, Joe Biden , si-ar incepe oficial mandatul pe 20 ianuarie, iar administratia actuala incearca, pe ultima suta de metri, sa-si impuna pana atunci punctul de vedere in cazul TikTok.Daca acest lucru nu se va intampla, soarta TikTok in Statele Unite va fi decisa de viitoarea administratie, care nu pare sa aiba acelasi intentii. Reteaua sociala chineza ar putea continua sa functioneze in SUA, dupa ce Donald Trump , paraseste Casa Alba , dar, probabil, cu anumite conditii.Citeste si: Tik Tok da semne ca se pregateste pentru o posibila interzicere a aplicatiei in SUA