SUA primeste 200 de milioane de doze Pfizer cu doua luni mai devreme. Ce se intampla cu dozele din Europa

Ingrijorari legate de seringile speciale

Europa se confrunta cu probleme de livrare

Asta in contextul in care Europa se confrunta cu o reducere a livrarilor si are intarzieri in derularea campaniilor de vaccinare. Romania nu face exceptie , astfel ca incepand de joi, tara noastra amana vaccinarile pentru 10 zile.Concret, Pfizer va putea furniza SUA cele 200 de milioane de doze contractate - suficient pentru a imuniza 100 de milioane de oameni - cu doua luni mai devreme decat se astepta anterior.Potrivit CEO-ulului Pfizer, Albert Bourla, compania impreuna cu partenerul BioNTech, vor putea livra acum 120 de milioane de doze in primul trimestru, cu 20 de milioane mai mult decat era de asteptat.O modificare a etichetei vaccinului, care a fost aprobata de autoritatile din SUA si de autoritatea de reglementare a medicamentelor din Europa, permite companiei sa isi mareasca cantitatea de vaccin cu 20%.Ingrijorari exista insa cu privire la seringile speciale cu care poate fi extrasa cea de-a sasea doza.Decizia luata de Pfizer si BioNTech de a reduce numarul de flacoane de vaccin pentru tarile europene i-a obligat pe oficialii din domeniul sanatatii sa incetineasca planurile de vaccinare.Sunt probleme in livrarea vaccinului cauzate de reconfigurarea fabricii din Belgia , astfel incat sa poata fi produs mai mult vaccin, iar cele doua probleme au tensionat relatia dintre companie si tarile UE.