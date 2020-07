SUA. Patronul Twitter va dona trei milioane de dolari pentru experimentarea introducerii unui venit universal in unele orase

Suma va fi donata unei asociatii, ''Mayors for a guaranteed income'' (Primarii pentru un venit universal), creata exact pentru aceasta si care reuneste primarii din 16 orase ale tarii, militanti in favoarea instituirii unui venit universal."Acesta este un instrument care sa permita reducerea decalajului de bogatie si de venit, sa niveleze inegalitatile sistemice legate de culoarea pielii sau de sexe si sa creeze o securitate economica pentru familii", a comentat intr-un mesaj postat pe Twitter, joi seara, patronul platformei de social media, a carui avere este estimata la 7,3 miliarde de dolari de revista Forbes."Intreaga retea este foarte recunoscatoare pentru acest sprijin. Impreuna putem face sa functioneze economia americana pentru toata lumea", a raspuns asociatia primarilor intr-un alt tweet.Asociatia reuneste 16 primari din SUA, intre care cei din Atlanta ( Georgia ), Seattle ( Washington ), dar si cel din Los Angeles (California).Jack Dorsey anuntase deja in aprilie ca va dona 1 miliard de dolari pentru a participa la lupta impotriva pandemiei de coronavirus si ca doreste apoi ca banii sa fie indreptati spre "sanatatea si educatia fetelor, precum si spre venitul universal".El explicase ca, pentru a debloca aceasta suma, va vinde progresiv actiuni ale altei societati pe care o detine, Square, specializata in plati digitale.Tema venitului universal aparuse in campania fostului candidat la alegerile primare democrate Andrew Yang, al carui proiect principal era de a furniza fiecarui american de 18 ani si peste un venit de 1.000 de dolari lunar neconditionat.El aprecia ca aceasta ar trebui sa permita contracararea presiunii automatizarii care ar putea, potrivit lui, sa priveze de locuri de munca o treime dintre americani in urmatorii 12 ani.De atunci, criza COVID-19 a marit de peste 10 ori numarul americanilor care traiesc in somaj; 18 milioane dintre ei primesc o alocatie, iar alte cateva mii si-au pierdut locurile de munca si nu pot primi nimic.