US Navy foloseste in premiera o drona pentru realimentarea cu carburant a unui avion in zbor VIDEO

Primer reabastecimiento aereo exitoso con un dron MQ-25 "Stingray" a un caza tripulado, que tuvo lugar el 4 de junio. @DragonLadyU2 @alexgarcialonso @REjercitos pic.twitter.com/GQC9mA18nt - Spanish Deplorable (@RonaldReagan98) June 7, 2021

In cursul unui zbor de testare, drona a transferat carburant unui avion de vanatoare de tip F/A-18 Super Hornet, "demonstrand capacitatea MQ-25 Stingray de a efectua principala sa misiune de alimentare (cu carburant) in zbor", precizeaza intr-un comunicat grupul.T1 a efectuat deja 25 de zboruri-test, in cadrul carora s-a evaluat aerodinamica avionului si a sistemului de alimentare cu carburant in zbor.Drona urmeaza sa fie desfasurata - pana la sfarsitul anului - pe un portavion la Norfolk, in Virginia, in vederea efectuarii altor teste.Ea urmeaza sa asigure rolul de alimentator in zbor - lansat si recuperat de catre un portavion -, un rol jucat in prezent de avioanele de tip F/A-18, "care sa permita o mai buna folosire a avioanelor de lupta si sa ajute la extinderea razei de actiune a escadrei aeriene a port-avioanelor", subliniaza constructorul.Boeing a obtinut in 2018 un contract la Departamentul american la Apararii - in valoare de 805 milioane de dolari - in vederea dezvoltarii acestei drone.Aceasta dezvoltare marcheaza o noua etapa in integrarea dronelor in activitati militare, tot mai frecventa.In 2013, un prototip al unei drone invizibile pe radar - X-47B - a fost desfasurat pentru prima oara la bordul unui portavion american.