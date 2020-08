SUA: Posturi desfiintate, angajati in concediu fara plata si plecari voluntare de la Muzeul Metropolitan de Arta din New York

Din aprilie, mai mult de 80 de salariati ai muzeului, care s-a inchis la 13 martie, au fost concediati. Dupa aceste decizii, Met va ramane cu 1.600 de salariati fata de 2.000 inainte de restrictii.Potrivit The New York Times, in 2018 muzeul primea 20.000 de persoane in medie in fiecare zi cand era deschis in fiecare zi. Pe viitor, Met va primi public doar cinci zile pe saptamana.Metropolitan Museum of Art a anuntat ca va fi redeschis din 29 august, dar conducerea recunoaste ca aceasta data va fi modificata.Guvernatorul Andrew M. Cuomo a anuntat ca muzeele nu sunt autorizate sa se redeschida in faza a patra a restrictiilor, care a inceput la 20 iulie.Timp de cinci luni, castigurile din vanzarea de bilete si evenimentele nu au existat. In urma acestei scaderi, adaugandu-se lipsa vizitatorilor, Met anticipeaza pierderi de 150 de milioane de dolari.