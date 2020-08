SUA: Premiera dupa 100 de ani, glutonii au revenit in Parcul National Mount Rainier

O femela aflata la varsta reproducerii, pe nume Joni, si cei doi pui ai sai, au fost descoperiti de oamenii de stiinta din cadrul proiectului Cascades Carnivore, realizat in colaborare cu Serviciul Parcurilor Nationale, potrivit unui anunt recent. Pentru a face aceasta descoperire rara si istorica, saptamana trecuta, cercetatorii au folosit instalatii speciale, dotate cu camere, concepute pentru a fotografia animalele si a le identifica dupa petele unice de pe piept.''Este foarte, foarte emotionant'', a declarat Chip Jenkins, administratorul Parcului National Mount Rainier, citat intr-un comunicat de presa. ''Ne transmite ceva despre starea parcului - ca atunci cand avem astfel de carnivore mari prezente in peisaj facem o treaba buna in gestionarea mediului nostru salbatic'', a adaugat el.Glutonii arata ca niste ursi mai mici, dar sunt de fapt cei mai mari membri ai familiei din care fac parte nevastuicile, dihorii sau jderii. Insa, a observa un astfel de exemplar in salbaticie devine un eveniment extrem de rar in SUA.Se estimeaza ca intre 300 si 1.000 de glutoni traiesc pe teritoriul Statelor Unite continentale, conform Serviciului Parcurilor Nationale. Glutonii puteau fi vazuti pe vremuri chiar si in zonele sudice, precum California, dar si in Utah si Colorado, insa populatia lor a s-a retras spre nord in ultimii o suta de ani, potrivit The Wolverine Foundation.''Numeroase specii care traiesc la altitudini mai mari pe coasta Pacificului de Nord-Vest, cum ar fi glutonul, prezinta un interes deosebit pentru conservare din cauza istoriile lor evolutive unice si a sensibilitatii lor la schimbarea climei'', a declarat doctor Jocelyn Akins, fondatoarea Cascades Carnivore Project, citata intr-un comunicat. ''Ei servesc drept indicatori ai modificarilor viitoare care vor afecta in cele din urma mai multe specii tolerante si, astfel, reprezinta modele bune pentru conservare intr-o lume in schimbare'', a adaugat ea.Incepand din 2008, proiectul Cascades Carnivore a realizat proiecte stiintifice si de conservare asupra speciilor de carnivore rare de si aflate in pericol de disparitie, printre acestea numarandu-se glutonul.Intr-un material recent semnat de Akins pentru Columbia Insight, o publicatie specializata in probleme de mediu, ea a indicat ca analiza genetica a glutonilor care traiesc in zona South Cascades se potrivesc cu cele ale populatiilor din North Cascades. Acest lucru inseamna ca aceste animale au trebuit sa traverseze autostrada Interstate 90, care strabate SUA de la est la vest, pentru a recoloniza regiunea South Cascades.Aceste creaturi solitare au nevoie de mult spatiu pentru a rataci. In zone cu un habitat de calitate, o suprafata de 1.500 de kilometri patrati poate gazdui, in medie, 6,2 glutoni.''Glutonii sunt solitari si, in pofida reputatiei lor de animale agresive in media populare, nu prezinta niciun risc pentru vizitatorii parcului'', a declarat doctor Tara Chestnut, specialista in ecologie in cadrul Serviciului Parcurilor Nationale.