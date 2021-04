Autoritatile medicale din SUA recomanda reluarea imunizarilor cu vaccinul Johnson & Johnson

Adoptata cu 10 voturi pentru, 4 impotriva si o singura abtinere, recomandarea va permite ca autoritatile de reglementare din SUA sa ridice suspendarea temporara a utilizari vaccinului dezvoltat de J&J inca din acest weekend.Vaccinul intr-o singura doza este un instrument esential pentru a duce vaccinurile salvatoare de vieti in locuri greu accesibile, care ar putea sa nu aiba echipamente performante de refrigerare, cum ar fi regiunile tribale, cartierele mai sarace si comunitatile rurale, precum si pentru persoanele care nu ar putea sa revina pentru o a doua doza, spun oficialii sanitari din SUA.Comisia a decis saptamana trecuta sa amane o decizie privind vaccinul, in timp ce oficialii au continuat sa investigheze cazurile a sase femei, cu varste cuprinse intre 18 si 48 de ani, care au dezvoltat o tromboza cerebrala , in combinatie cu trombocite scazute in sange, la aproximativ doua saptamani de la primirea vaccinului.Pe 13 aprilie, Administratia pentru Medicamente si Alimente si CDC au cerut statelor sa opreasca temporar utilizarea vaccinului pentru Covid-19 al J&J "dintr-o precautie excesiva", in urma rapoartelor despre cheagurile de sange rare. La cateva ore de la avertizare, mai mult de o duzina de state, precum si unele farmacii nationale au oprit vaccinarile cu vaccinul J&J, unele inlocuindu-l fie cu vaccinul de la Pfizer, fie cu cel de la Moderna.