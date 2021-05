Demonstratie de forta in Balcani. SUA si Rusia desfasoara simultan exercitii militare in regiune

Ministerul sarb al Apararii a informat ca pregatirea comuna a celor aproximativ 200 de militari din Fortele pentru operatii speciale ale Serbiei si Federatiei Ruse va include "distrugerea unor formatiuni militare ilegale, trageri cu munitie reala si actiuni antiteroriste".Exercitiile vor dura pana pe 25 mai si vor avea loc intr-un poligon de antrenament din apropierea Belgradului.In acelasi timp, in toata Europa, inclusiv in majoritatea statelor vecine cu Serbiei, au loc exercitiile multinationale la scara larga conduse de armata SUA, Defender Europe 2021, cu o participare de aproximativ 28.000 de militari si care au ca scop asigurarea interoperabilitatii intre fortele SUA, NATO si ale statelor partenere.Exercitiile Defender Europe 2021 "demonstreaza capacitatea noastra de a servi ca partener strategic de securitate in regiunile Balcanilor de Vest si Marea Neagra, sustinand in acelasi timp abilitatile noastre din nordul Europei, Caucaz, Ucraina si Africa ", se precizeaza intr-un comunicat de presa al Pentagonului, care lasa sa se inteleaga ca principalul adversar vizat de scenariile exercitiilor este chiar Federatia Rusa.Serbia, desi este membru al programului NATO de Parteneriat pentru pace si doreste in mod oficial aderarea la Uniunea Europeana, continua sa stabileasca legaturi militare, economice si politice stranse atat cu Rusia , cat si cu China Ministrul sarb de interne, Aleksandar Vulin, a declarat joi ca Rusia este "un mare partener de securitate". "Ne gandim impreuna la cum sa ne pastram tarile, deoarece Serbia si Rusia pot fi sparte numai din interior, nu din exterior", a subliniat Vulin din perspectiva ministerului pe care il conduce.Potrivit sursei citate, pozitia dificila in care se afla Serbia din punct de vedere al asigurarii propriei securitati genereaza uneori situatii delicate intre NATO (SUA) si Rusia.Anul trecut, in septembrie, Serbia a decis suspendarea pentru sase luni a oricaror activitati de cooperare militara internationala. Guvernul sarb si-a explicat decizia prin presiunea la care a fost supus de catre Occident pentru intentia armatei sarbe de a participa la exercitiul "Fratia Slava 2020" din Belarus.Ulterior Serbia nu a mai participat la exercitiu alaturi de Belarus si Rusia, iar Aleksandar Vulin, care la acel moment era ministrul apararii, a declarat ca Serbia isi va mentine politica de neutralitate militara si nu va participa timp de sase luni "la exercitii sau activitati militare cu NATO, OTSC, Rusia, Statele Unite , China, Uniunea Europeana, Estul sau Vestul".La inceputul lunii martie 2021, cu cateva zile inainte sa expire cele sase luni de "neutralitate militara", Serbia si-a reluat activitatile comune chiar cu partenerul american, odata cu sosirea "Beretelor verzi" americane la baza Unitatii Speciale Antiteroriste de langa Batajnica pentru a participa la exercitiu comun "Joint Combined Exchange Exercise".