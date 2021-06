Statele Unite sanctioneaza trei bulgari si 64 de companii, din cauza coruptiei

Potrivit Transparency International, Bulgaria este cea mai corupta tara din Uniunea Europeana. Tara a fost criticata in repetate randuri de Comisia Europeana pentru ca nu a reusit sa elimine coruptia si ca nu a trimis niciun functionar guvernamental de rang inalt dupa gratii pentru coruptie.Prim-ministrul interimar bulgar Stefan Ianev a declarat ca a fost informat telefonic de subsecretarul de stat american pentru afaceri politice, Victoria Nuland, despre aceasta miscare, parte a eforturilor de combatere eficienta a coruptiei din Bulgaria.Trezoreria SUA a anuntat ca a impus sanctiuni omului de afaceri si oligarhului Vassil Kroumov Bozhkov, in varsta de 64 de ani, acuzandu-l ca intentioneaza sa creeze un canal pentru ca liderii rusi sa influenteze guvernul bulgar.Bozhkov, un magnat al jocurilor de noroc si unul dintre cei mai bogati oameni ai Bulgariei, a fugit din tara in 2020 pentru a scapa de acuzatiile penale, inclusiv de extorcare, frauda fiscala si trafic de influenta, printre altele. El neaga orice actiune gresita si se afla acum in Dubai.Trezoreria a aplicat, de asemenea, sanctiuni asupra lui Delian Peevski, fost deputat in Parlament, Ilko Dimitrov Zeliazkov, un oficial guvernamental, si a 64 de companii detinute sau controlate de cei trei.Sanctiunile impiedica persoanele si companiile de pe lista neagra sa acceseze sistemul financiar american, inghetand oricare dintre activele lor din SUA si interzicand americanilor sa se ocupe de ele. Departamentul de Stat al SUA a desemnat separat fosti oficiali bulgari Alexandr Manolev, Petar Haralampiev, Krasimir Tomov, precum si Peevski si Zeliazkov, pentru presupusa lor implicare in coruptie, interzicandu-le acestora si familiilor sa intre in Statele Unite."Statele Unite sunt alaturi de toti bulgarii a caror activitate promoveaza reformele, iar Departamentul va continua sa isi foloseasca autoritatea pentru a promova raspunderea pentru actorii corupti din regiune si la nivel global", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, intr-un comunicat.Peevski, in varsta de 40 de ani, este un om de afaceri bulgar, fost mogul media si fost parlamentar.Criticii de acasa il vad ca pe un puternic broker de putere din culise, cu o influenta puternica asupra sistemului judiciar si a elitei politice din Bulgaria. In incercarea de a imblanzi vara trecuta protestele anti-guvernamentale masive impotriva coruptiei, premierul de atunci Boiko Borisov a demis trei ministri pentru a pune capat acuzatiilor ca ar fi lucrat cu Peevski.Trezoreria l-a acuzat ca a folosit "trafic de influenta si mita pentru a se proteja de controlul public si pentru a exercita controlul asupra institutiilor si sectoarelor cheie din societatea bulgara".