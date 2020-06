SUA: Secretarul de stat Mike Pompeo denunta "minciunile tradatorului" Bolton din cartea acestuia

Ziare.

"Este deopotriva trist si periculos ca ultimul rol public al lui John Bolton este cel al unui tradator care distruge America incalcand increderea sacra care o uneste cu poporul sau", scrie secretarul de stat american intr-un scurt comunicat de presa.Cu toate acestea, el nu neaga in mod specific un pasaj din cartea lui Bolton conform caruia i-ar fi spus in 2018 consilierului pentru securitate nationala ca Donald Trump spune "tampenii"."Nu am citit cartea insa, potrivit extraselor publicate, John Bolton raspandeste multe minciuni, fie ca sunt jumatati de adevar bine ticluite sau neadevaruri de-a dreptul", mai scrie Pompeo."Prietenilor nostri din intreaga lume: voi stiti ca America presedintelui Trump este o forta pozitiva pentru lume" isi incheie seful diplomatiei americane comunicatul intitulat "Si eu am fost in camera" aluzie la titlul cartii lui Bolton, "Camera in care s-a intamplat", care urmeaza sa apara marti.In aceasta lucrare din care au fost publicate cateva pasaje in presa americana din ultimele zile, fostul consilier demis in septembrie il prezinta pe Donald Trump ca pe un personaj prost sfatuit si obsedat de realegerea sa cu riscul de a pune in pericol Statele Unite.Bolton povesteste si cum Mike Pompeo, care public isi arata loialitatea fata de miliardarul republican, a fost de mai multe ori critic, pe la spate, la adresa lui Donald Trump.