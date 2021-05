SUA si UE anunta primele sanctiuni impotriva regimului Lukasenko dupa deturnarea avionului din Minsk

INTALNIRE LUKASENKO-PUTIN

O purtatoare de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a indemnat vineri regimul la "o ancheta internationala credibila" cu privire la deturnarea unui avion Ryanair pe ruta Atena-Vilnius, escortat pana la Minsk de un avion belarus de vanatoare de tip MiG-29.Acest incident reprezinta un "afront direct la adresa normelor internationale", a denuntat Psaki. Statele Unite pregatesc - impreuna cu Uniunea Europeana (UE) - "o lista de sanctiuni tintite vizand membri-cheie ai regimului Lukasenko asociati incalcarilor actuale ale drepturilor omului si coruptiei si falsificarii alegerillor din 2020 si evenimentelor de la 23 mai", a precizat ea.Departamentul Trezoreriei americane lucreaza de asemenea la elaborarea unor sanctiuni vizand "elemente ale regimului Lukasenko si retelei sale de sustinere".Statele Unite le-au recomandat cetatenilor americani sa evite sa se duca in Belarus si "sa dea dovada de o precautie extrema" in cazul in care intentioneaza sa ia un avion care survoleaza Belarusul.Washingtonul a confirmat intrarea in vigoare - la 3 iunie - a unor sanctiuni economice vizand intreprinderi publice belaruse, reimpuse in aprilie, in urma reprimarii unor manifestatii in favoarea democratiei.Psaki a anuntat totodata suspendarea unui acord din 2019 intre Statele Unite si Belarus care le permite companiilor aeriene din cele doua tari sa foloseasca spatiul aerian al celeilalte, dar si alte masuri impotriva Gvernului Lukasenko.Washingtonul a sanctionat in 2020 opt oficiali belarusi in urma alegerilor prazidentiale, denuntate de europeni drept "trucate".Americanii pregatesc "sanctiuni in vederea unei blocari complete" a noua intreprinderi publice belaruse, incepand de la 3 iunie, prin care le interzic americanilor sa faca afaceri cu aceste intreprinderi.Statele Unite au revocat luna trecuta autorizarea unor tranzactii cu cele noua intreprinderi publice, sanctionate in legatura cu incalcari si abuzuri in domeniul drepturilor omului.Intr-o demonstratie clara a sustinerii regimului belarus, Vladimir Putin l-a primit vineri pe Aleksandr Lukasenko in orasul balnear Soci, la malul Marii Negre."Sunt foarte multumit sa va vad", i-a spus Putin zambind larg si imbratitandu-l, la resedinta sa de vara, si i-a propus sa faca o baie in mare dupa intalnire.Putin a fost de acord cu Lukasneko, care a catalogat criza drept un "acces de emotie" si a amintit , in fata presei, aterizarea fortata la Viena, in 2013, a avionului presedintelui bolivian Evo Morales, suspectat ca a plecat de la Moscova cu avertizorul de integritate Edward Snowden la bord, care a provocat putine proteste. "Presedintele (bolivian Evo Morales) a fost dat jos din avion si nimic, tacere", a spus Putin."Ceea ce vor de de la noi, acesti prieteni occidentali, este clar", a declarat la randul sau Lukasenko, apreciind ca este vorba despre "destabilizarea situatiei ca in august" 2020, cand o contestare fara precedent a zguduit Belarusul in urma realegerii sale contestate.Reuniunea de la Soci a durat cinci ore, insa nu s-a facut vreun anunt oficial.