SUA: Speakerul Camerei Reprezentantilor anunta ca parlamentarii si personalul trebuie sa poarte masca

Membrilor li se va permite sa-si scoata mastile cand se adreseaza Camerei, a precizat Pelosi."Presedintele se asteapta ca toti membrii si personalul sa adere la cerinta in semn de respect pentru sanatatea, siguranta si bunastarea altora prezenti in Camera si zonele inconjuratoare", a declarat Pelosi reporterilor.Sergentul la arme al Camerei (insarcinat cu mentinerea ordinii in legislativ n.r.) a indicat, intr-un comunicat mai tarziu miercuri, ca "toate persoanele care intra in cladirile de birouri ale Camerei" ar trebui sa poarte o acoperire de fata, cu unele exceptii, inclusiv atunci cand o persoana "mananca, bea sau fumeaza legal".Masura intervine dupa ce reprezentantul republican Louie Gohmert, care a refuzat ferm sa poarte masca in timpul pandemiei de coronavirus, a declarat miercuri ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, dupa care cel putin trei dintre colegii sai au anuntat ca vor intra in autocarantina.Pelosi a avertizat ca ea are autoritatea de a cere sergentului la arme al Camerei sa scoata afara un membru care incalca norma.Ea a spus ca mastile vor fi disponibile la punctele de intrare in Camera pentru membrii care uita sa le aduca.Pelosi a declarat mai devreme miercuri ca liderii au discutat despre portul mastii cu medicul Capitoliului.