Statele Unite ale Americii vor avea o a doua Statuie a Libertatii. Unde va fi instalata

Cea de-a doua statuie va pleca spre SUA pe 7 iunie, din portul Le Havre, si va fi instalata in gradina ambasadorului francez. Potrivit LePoint , statuia va ramane acolo timp de 10 ani.Apoi, statuia va reveni in Franta.Noua Statuie a Libertatii are o inaltime de 2,83 metri. "I-am avertizat pe vecini si pe primarul din Washington , va fi vizibila pentru toata lumea de pe strada", a declarat diplomatul Philippe Etienne.Prima Statuie a Libertatii, care are 93 de metri, a fost oferita Statelor Unite ale Americii pentru a sarbatori 100 de ani de la Declaratia de Independenta. A fost inaugurata insa 10 ani mai tarziu, in 1886. Statuia Libertatii a fost proiectata de Gustave Eiffel si sculptata de Auguste Bartholdi.