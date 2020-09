SUA suspecteaza Rusia ca incearca sa decredibilizeze alegerile prezidetiale americane si votul prin corespondenta

"Rusia este susceptibila sa continue sa-si accenteueze criticile impotriva votului prin corespondenta (...), cu scopul ca populatia sa-si piarda increderea in procesul electoral", scriu in aceasta nota interna specialistii din spionaj din cadrul Departamentului Securitatii Interne (DHS).Ei estimeaza ca eforturile ruse in acest sens au inceput cel putin in martie 2020, prin presa de stat si retele de socializare, si s-au accelerat odata cu raspandirea in Statele Unite a pandemiei cpvid-19, care urmeaza sa-i determine pe multi americani sa privilegieze anul acesta votul prin corespondenta in alegerile prezidentiale.Presedintele american Donald Trump avertizeaza, la randul sau, de saptamani de zile - fara vreo proba tangibila - impotriva riscului unor fraude in cazul unui recurs masiv la votul prin corespondenta.Alesul democrat Adam Schiff, presedintele Comisiei Informatiilor din cadrul Camerei Reprezentantilor, apreciaza intr-un comunicat ca Rusia se face "ecoul" "acuzatiilor false si inselatoare" ale locatarului Casei Albe.Senatori democrati au cerut joi Departamentului Trezoreriei sa sanctioneze "imediat" orice individ sau organizatie rusa care se amesteca in alegerile americane.Spionajul american dispune, afirma ei, de informatii care arata ca Rusia cauta sa dauneze campaniei candidatului democrat Joe Biden si sa-l favorizeze pe Donald Trump, asa cum a facut deja in 2016.