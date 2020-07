SUA: Un barbat deghizat in mosneag a furat peste 100.000 $ din mai multe cazinouri

John Colletti s-a deghizat intr-o persoana in varsta pentru a nu ridica suspiciuni. Barbatul folosea in mod ilegal informatii personale ale victimelor sale si documente false pentru a retrage bani din conturile lor personale din automatele self-service din cazinouri, potrivit Digi24 "Am alertat imediat clientii si fortele de ordine. Pe parcursul investigatiei, am oferit sprijin si cooperare care au condus in cele din urma la retinerea acestui suspect", a declarat purtatorul de cuvant al Global Payments, Emily Edmonds.Ancheta a fost demarata dupa ce 10 victime au reclamat pierderea a aproximativ 98.840 de dolari, intre 26 aprilie si 27 mai 2019.Incidentele au fost raportate politiei din Michigan, care a identificat un suspect pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. In fiecare caz, in imagini persoana in varsta, ulterior descoperindu-se ca suspectul actiona cu o masca.