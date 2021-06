America va livra un surplus de 25 de milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 la nivel mondial

19 milioane de doze de vaccin

De asemenea, va ridica unele restrictii pentru a permite altor tari sa cumpere mai usor vaccinuri produse pe piata americana, transpite Reuters.Presedintele Joe Biden a spus ca Statele Unite vor livra vaccinuri fara se astepte favoruri politice in schimbul acestora. Biden s-a angajat ca in aceasta luna sa fie livrate pe piata internationala circa 80 de milioane de vaccinuri pentru Covid-19. Statele Unite vor dona aproape 19 milioane de doze de vaccin prin intermediul programului international de distribuire a vaccinurilor COVAX, a spus Biden intr-un comunicat.Prin intermediul COVAX, aproximativ 6 milioane de doze vor ajunge in America Latina si Caraibe, aproximativ 7 milioane de doze in Asia de Sud si Sud-Est si aproximativ 5 milioane in Africa . Dozele ramase, de putin peste 6 milioane, ar merge direct din Statele Unite catre tari precum Canada India si Coreea de Sud, a spus presedintele.