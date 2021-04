Statele Unite ale Americii trimit un avion pentru a ajuta Indonezia in cautarea submarinului dat disparut. 53 de persoane erau la bord

Departamentul american al Apararii este "profund intristat" de vestea disparitiei, miercuri, in cursul unor exercitii militare, a submarinului KRI Nanggala 402, a anuntat joi, intr-un comunicat, un purtator de cuvant al departamentului, John Kirby."La solicitarea Guvernului indonezian , trimitem trupe aeropurtate pentru a ajuta in cautarea submarinului disparut", a anuntat el.Seful Pentagonului Lloyd Austin urmeaza sa discute vineri cu omologul sau indonezian Prabowo Subianto "despre alte mijloace pe care Statele Unite le-ar putea pune la dispozitie in ajutor", a anuntat Kirby.Cautarile submarinului se concentreaza asupra unui strat de hidrocarburi descoperit la nord de Insula Bali, unde s-a scufundat submersibilul, a anuntat un purtator de cuvant al Marinei indoneziene.