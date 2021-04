Submarinul dat disparut in largul Insulei Bali s-a "scufundat". Marina indoneziana crede ca echipajul si-a epuizat rezerva de oxigen

"In baza unor elemente care credem provin de la KRI Nanggala, am schimbat statutul submarinului de la << disparut >> la << scufundat >> ", a anuntat intr-o conferinta de presa Yudo Margono.Fragmente din submarin , care nu a mai raspuns de miercuri, au fost gasite, dintre care unlel provin din interiorul submersibilului, care sugereaza ca a suferit pagube iremediabile.Sute de militari si aproximativ 20 de nave sunt mobilizati, de miercuri, in vederea localizarii KRI Nanggala 402, un submersibil vechi de 40 de ani.Marina a estimat ca membrii echipajului dispuneau de rezerve de oxigen de maximum 72 de ore, in cazul unei pene electrice, iar acest termen a expirat sambata dimineata, ceea ce face imposibila o eventuala supravietuire.Un strat de hidrocarburi reperat in zona in care submersibilul s-a scufundat sugereaza o posibila spargere a rezervorului sau chiar o dislocare a submarinului, potrivit unor experti.Autoritatile militare au anuntat initial ca submarinul s-ar fi scufundat la 700 de metri adancime, un nivel mult mai mare decat cel pentru care a fost conceput.Submarinul de fabricatie germana a cerut autorizatia sa se scufunde, in cadrul unor exercitii militare implicand lansarea unor torpile, inainte de a "disparea". Statele Unite au trimis trupe aeropurtate, iar doua nave din cadrul Marinei australiene au sosit in zona.