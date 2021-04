A fost gasita epava submarinului indonezian disparut in Marea Bali. Presedintele Indoneziei a transmis condoleante familiilor marinarilor

"Fortele terestre si marina au schimbat statutul submarinului KRI Nanggala 402 de la disparut in scufundat. Toti indonezienii ne exprimam profundele regrete pentru aceasta tragedie, in special pentru familiile echipajului de pe submarin", a declarat presedintele.Submarinul KRI Nanggala 402 a disparut in 23 aprilie. O zi mai tarziu, echipele de cautare au gasit resturi ale submarinului, parti dintr-o placa de torpila, o sticla cu ulei despre care se crede ca ar fi folosita pentru a unge periscopul submarinului. Autoritatile au anuntat ca submarinul a fost gasit la aproximativ 800 de metri adancime, dincolo de raza de supravetuire a submarinului Nanggala.Se presupune submarinul a coborat mai mult de adancimea maxima de 500 de metri pe care o putea suporta prin fabricatie si a avut loc o implozie.Sase nave de razboi , un elicopter si 400 de oameni au fost implicati in operatiunea de cautare. Singapore si Malaezia au trimis nave pentru a sprijini operatiunea, iar SUA, Australia , Franta si Germania si-au oferit ajutorul.Potrivit unor informatii, comunicarea cu echipajul s-a intrerupt dupa ce submarinul primise permisiunea de a cobora la o adancime mai mare.Acesta este primul submarin pierdut vreodata de Indonezia