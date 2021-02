"Niveluri periculoase" de metale grele, descoperite in mai multe tipuri de mancare pentru bebelusi

"Este timpul sa dezvoltam standarde mult mai bune"

Administratia Trump, criticata in raport

Comisia de ancheta a analizat mancarea pentru bebelusi fabricata de companiile Nurture, Hain Celestial Group, Beech-Nut Nutrition si Gerber, divizie a Nestle, potrivit comisiei, care a adaugat ca este "extrem de ingrijorata ca Walmart, Campbell Soup si Sprout Organic Foods au refuzat sa coopereze in cadrul investigatiei.Raportul afirma ca standardele interne ale companiilor "permit un nivel ridicat periculos de metale grele toxice, ca documentele au aratat ca producatorii au vandut deseori mancare care depasea nivelurile respective si cere autoritatilor de reglementare americane sa stabileasca niveluri maxime permise de metale grele toxice in mancarea pentru bebelusi si testarea produselor finite pentru masurarea metalelor grele, nu doar a ingredientelor.Reprezentanta Raja Krishnamoorthi, o democrata care prezideaza comisia care a publicat raportul, a declarat ca a constatat ca "acesti producatori vand cu buna stiinta alimente pentru copii care contin niveluri ridicate de metale grele toxice ... Este timpul sa dezvoltam standarde mult mai bune de dragul generatiilor viitoare".Un purtator de cuvant al Administratiei pentru Medicamente si Alimente (FDA) a declarat ca analizeaza raportul.Agentia a mentionat ca elementele toxice sunt prezente in mediu si intra in lantul de alimente prin sol, apa sau aer. Deoarece acestea nu pot fi eliminate complet, obiectivul nostru este de a reduce expunerea la elemente toxice din alimente in cea mai mare masura posibila, a spus FDA.Campbell a declarat intr-un comunicat pe site-ul propriu ca produsele sale sunt sigure si a mentionat lipsa unui standard FDA actual pentru metalele grele din alimentele pentru copii. Compania a spus ca a crezut ca a fost "un partener total" in cadrul investigatiei Congresului.Walmart a aratat ca a transmis informatii comisiei in februarie 2020 si nu a mai primit intrebari. Compania solicita furnizorilor de produse sub marca privata sa respecte propriile specificatii interne, "ceea ce inseamna pentru alimentele pentru bebelusi si copii mici ca nivelurile trebuie sa indeplineasca sau sa scada sub limitele stabilite de FDA". Hain Celestial , care produce Earth's Best, a declarat ca nu a vazut raportul si ca nu a avut sansa sa il analizeze.Un reprezentant Gerber a spus ca elementele in cauza apar in mod natural in solul si apa in care sunt cultivate culturile si a adaugat ca este nevoie de mai multi pasi pentru a minimiza prezenta lor".Raportul este critic si in ceea ce priveste administratia fostului presedinte Donald Trump , afirmand ca "a ignorat o prezentare secreta a industriei catre autoritatile de reglementare federale, care a dezvaluit riscuri crescute de metale grele toxice in alimentele pentru copii".Raportul afirma ca "in 100% din alimentele pentru copii Hain testate, nivelurile de arsenic anorganic au fost mai mari in alimentele finite pentru copii decat estima compania ca ar fi, pe baza testarii individuale a ingredientelor". Acesta arata ca, in august 2019, FDA a primit o prezentare secreta de la Hain, care afirma ca "politicile corporative de a testa numai ingrediente, nu si produsele finite, subreprezinta nivelurile metalelor grele toxice din alimentele pentru copii".Raportul mai arata ca FDA nu a luat nicio masura noua de raspuns."Pana in prezent, alimentele pentru copii care contin metale grele toxice nu poarta nicio eticheta sau avertisment pentru parinti. Producatorii sunt liberi sa testeze numai ingrediente sau, pentru marea majoritate a alimentelor pentru copii, sa nu efectueze deloc teste ", se arata in raport.FDA a declarat ca arsenicul anorganic, plumbul, cadmiul si mercurul sunt periculoase, in special pentru sugari si copii, se mentioneaza in raport. In luna august, FDA a finalizat recomandarile catre industrie, stabilind nivelul de actiune la 100 de parti pe miliard de arsenic anorganic in cerealele din orez pentru sugari."Recunoastem ca exista mai multe lucruri de facut, dar FDA isi reitereaza angajamentul ferm de a reduce in continuare expunerea consumatorilor la elemente toxice si alti contaminanti din alimente", a declarat joi FDA.