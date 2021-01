Suedia, tara considerata model in lupta impotriva coronavirusului, inregistreaza un record absolut de decese

Printre tarile cele mai afectate din Europa

Ce spun specialistii suedezi

Unde a dus recomandarea de a nu purta masca

Aceste noi decese anuntate de Agentia de sanatate publica ridica bilantul total al pandemiei la 10.185 de morti in regatul de 10,3 milioane de locuitori, care a avut o strategie mai putin coercitiva decat in alte locuri din Europa.Suedia este in prezent una dintre tarile cele mai afectate din Europa si a atins saptamana trecuta un varf al deceselor de la inceputul pandemiei, potrivit bilantului intocmit de AFP.Joi, aceasta tara a atins un nou record absolut de 132 de decese zilnice in medie in ultimele sapte zile, conform aceleiasi surse."Previzionam, din nefericire, o continuare a cresterii numarului de cazuri cu o propagare extinsa a contaminarii in tara", a declarat Karin Tegmark Wisell, din cadrul Agentiei suedeze de sanatate publica, in cadrul unei conferinte de presa.Autoritatile precizeaza ca decesele anuntate cotidian nu s-au produs in ultimele 24 de ore ci dateaza, in majoritate, din mai multe zile.In total, numarul cazurilor inregistrate de la inceputul epidemiei a ajuns la 518.783, cu circa 6.500 in plus in ultimele 24 de ore, potrivit ultimelor date de joi."Se pare ca am atins un platou al numarului de cazuri, nu vedem o accelerare, dar exista inca un numar mare de cazuri semnalate in Suedia", a afirmat Karin Tegmark Wisell.Contrar masurilor luate in alte tari din Europa, regatul nordic a avut pana acum o strategie diferita bazata in principal pe recomandari, fara izolare si aproape fara masuri coercitive.Cat priveste masca, ea nu a fost multa vreme recomandata nicaieri in spatiul public. Din 7 ianuarie, s-a recomandat oficial sa fie purtata in transportul public, dar numai la orele de varf.Chiar daca strategia ramane mai putin stricta decat in numeroase alte tari, regatul a introdus masuri mai aspre din noiembrie, limitand numarul de mese din restaurante si impunand in licee invatamantul la distanta.In contextul unui al doilea val in Suedia, Parlamentul a votat saptamana trecuta o lege care acorda temporar guvernului noi atributii in contextul epidemiei, permitandu-i in special inchiderea, in premiera, a magazinelor.