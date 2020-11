Suedia ia primele masuri dure: limiteaza reuniunile la maxim opt persoane

Limita de persoane pentru adunari publice, fixata pana acum la 50-300 de persoane in functie de caz, se va reduce la opt timp de o luna, incepand din 24 noiembrie, o masura "foarte intruziva" si "fara precedent", dar "necesara" pentru a face sa scada curba de infectari, a justificat premierul suedez Stefan Lofven in timpul unei conferinte de presa. "Nu mergeti la sala de fitness, nu mergeti la biblioteca, nu organizati mese, nici sarbatori. Anulati-le!", a indemnat premierul Suediei.Aceasta este una dintre rarele restrictii decise de respectiva tara scandinava, a carei strategie atipica a facut sa fie urmarita cu atentie in ultimele luni peste tot in lume.Regatul scandinav, cu 10,3 milioane de locuitori, a avut o strategie sanitara fara port de masca, fara carantina sau inchiderea magazinelor, insa si-a indemnat populatia sa-si limiteze contactele si sa lucreze in telemunca pe cat posibil. Aceste "recomandari" valoreaza aici cat niste reguli, insa nu sunt insotite de masuri coercitive si nici de sanctiuni, exceptand strict cazurile cand este depasita limita de persoane in timpul unor reuniuni publice.Si in sfera privata aceasta din urma este o recomandare, nu o interdictie in sensul strict al cuvantului.Restaurantele si barurile vor continua sa poata primi mai mult de opt persoane, insa nu mai mult de opt la aceeasi masa.In fata celui de-al doilea val de pandemie, autoritatile suedeze au introdus deja luna trecuta noi recomandari regionale mai stricte, ce constau in special in limitarea contactelor in afara gospodariilor si evitarea locurilor inchise. Acum, ele vizeaza cea mai mare parte a teritoriului suedez.De asemenea, executivul suedez a anuntat saptamana trecuta interzicerea vanzarii de alcool dupa orele 22:00, pana in februarie. In afara de aceasta, la Stockholm si Goteborg (vest), vizitele la caminele de batrani - puternic afectate in timpul primului val al pandemiei - sunt din nou interzise.Bilantul deceselor a inceput din nou sa se agraveze in ultimele zile in Suedia: vineri, cea mai recenta zi cand au fost emise date, au fost anuntate aproape 6.000 de cazuri de contaminari si 42 de decese suplimentare, ceea ce a majorat cifrele totale in Suedia la peste 177.000 de contaminari si 6.164 de morti.