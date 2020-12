Suedia inchide liceele de luni si pana la 6 ianuarie. Al doilea val al pandemiei a lovit puternic tara din nordul Europei

"Facem acest lucru pentru a opri contagiunea", a anuntat seful Guvernului suedez intr-o conferinta de presa, in care a precizat ca aceasta masura intra in vigoare incepand de luni si pana la reluarea cursurilor, dupa vacanta, la 6 ianuarie.In primul val al epidemiei, liceele au fost inchise de la jumatatea lui martie si pana la jumatatea lui iunie. Gradinitele, scolile si colegiile au ramas insa deschise atunci, iar ele raman deschise si acum.Intr-o tara care a atras atentia printr-o strategie in esenta necoercitiva, al doilea val a depasit cu mult previziunile initiale ale autoritati din domeniul sanatatii publice - care se gandeste acum ca varful ar urma sa fie atins la jumatatea lui decembrie. Bilantul zilnic al mortilor din cauza Covid-19 a crescut joi cu 35 de decese si a depasit un prag de 7.000.In contextul unei medii de 50-60 de morti pe zi in ultima saptamana, Suedia se afla in prezent la cel mai inalt nivel al deceselor din valul doi, insa sub "recorduri" inregistrate la jumatatea lui aprilie - o medie de 100 de morti pe zi, potrivit datelor oficiale, compilate de AFP.In contextul unei intensificari a pandemiei, aceasta tara nordica si-a inasprit restrictiile incepand din noiembrie, cand a interzis vanzarea de alccol dupa ora locala 22.00 si evenimentele publice cu peste opt persoane.In lipsa unei carantine si recomandarii de a purta masca de protectie, strategia atipica a Suediei i-a adus multa atentie si controvese in ultimele luni.Cu un total de 7.007 morti si 272.000 de infectari intr-o tara cu 10,3 milioane de locuitori, Suedia se afla intre tarile cu cele mai grave bilanturi din Europa, cu mult mai mare decat ale vecinilor sai nordici.Insa Guvernul nu a pus in discutie aceasta strategie, apreciind ca ea este necesar sa fie judecata pe termen lung.