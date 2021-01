Suedia interzice reproducerea nurcilor din crescatorii. Animalele sunt predispuse la infectarea cu COVID-19

Care este motivul deciziei

Fermele de nurci vor avea voie sa pastreze animalele de reproductie, care numara in prezent circa 90.000 de exemplare, dar nu vor mai avea voie sa permita reproducerea lor.Decizia de a opri reproducerea a fost recomandata de Consiliul suedez al Agriculturii, in urma consultarilor cu Agentia de Sanatate Publica si Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara, a declarat Jennie Nilsson, ministru pentru afaceri rurale, in cadrul unei conferinte de presa.Nurca se numara printre speciile despre care se crede ca sunt deosebit de susceptibile la infectia cu COVID-19. Suedia a inregistrat primul sau caz cunoscut de coronavirus in randul acestor animale in octombrie anul trecut, a spus Nilsson.Nurcile sunt imperecheate in februarie-martie; puii se nasc in aprilie-mai si animalele sunt sacrificate pentru blanurile lor in noiembrie, a spus Christina Nordin, sefa Consiliului suedez de Agricultura.In Danemarca vecina - unul dintre cei mai importanti producatori de blanuri de nurca din lume - guvernul a ordonat anul trecut sacrificarea in masa a tuturor nurcilor din crescatorii din cauza ingrijorarilor legate de sanatatea publica, pentru a preveni transmiterea noului coronavirus de la nurci la oameni. Rusia si Finlanda au anuntat recent ca lucreaza la dezvoltarea unui vaccin impotriva coronavirsului pentru nurci.