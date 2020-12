Suedia nu si-a schimbat strategia cu privire la COVID-19, anunta premierul. Stockholm si-a inchis frontiera cu Regatul Unit si Danemarca

"Pot intelege ca suntem tentati sa ne intrebam daca << s-a schimbat strategia >> . Nu. Este exact aceeasi strategie: sa se vegheze la o limitare cat mai mare a raspandirii infectiei", a declarat premierul suedez marti, intr-un interviu acordat postului public de televiziune SVT."Insa este clar ca, in functie de situatie, putem, de asemenea, face schimbari", a anuntatel.Spre deosebire de dispozitive impuse larg in alte parti ale Europei, Suedia foloseste alta strategie, bazata in principal pe recomandari, fara carantina si aproape fara masuri coercitive.Insa, in urma unei cresteri a contaminarilor cu noul coronavirus si a numarului mortilor din cauza covid-19 incepand din toamna, Guvernul a inasprit tonul la mijlocul lui noiembrie, printr-o limitare a evenimentelor publice la maximum opt persoane.Suedezii sunt indemnati de atunci sa se intalneasca doar cu membrii propriei familii.Carantina sau inchiderea barurilor, restaurantelor si magazinelor nu este pe ordinea de zi, insa Stefan Lofven a prezentat vineri o noua serie de masuri si recomandari mai stricte in al doilea val, care a ucis deja 2.000 de oameni intr-o tara cu zece milioane de locuitori.Suedia a inchis luni, pentru prima oara, frontiera cu Regatul Unit si Danemarca, cu scopul de a evita contaminari in Danemarca la cumparaturi transfrontaliere.Ea a anuntat deja o serie de masuri - si anume o limitare a accesului in magazine si in sali de sport, o limitare la maximum patru locuri la masa in restaurante - in prezent opt - si o recomandare si mai simbolica de a se purta masca de protectie in transportul public - incepand din prima parte a lui ianuarie - mai ales la orele de varf, cand distantarea socialieste imposibila.Suedia nu recomanda, pana acum, purtarea mastii de protectie altundeva in afara de serviciile de sanatate, o pozitie unica in Europa si chiar in lume.Aceasta tara scandinava urmeaza sa prezinte o lege care sa permita o inchidere temporara a magazinelor si restaurantelor.Insa acest text ar urma sa intre in vigoatre abia la jumatatea lui martie, potrivit unui plan al Guvernului.Negocieri sunt in curs in vederea acclerarii acestui proces.Citeste si: Diana Sosoaca a ajuns presedinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii din Senat