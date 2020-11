Suedia se ofera sa primeasca pacienti COVID din alte tari. Si romanii ar putea fi tratati aici

Autoritatile suedeze au anuntat ca sunt dispuse sa ajute alte tari si sa primeasca in spitale pacienti aflati in stare grava. Laura Ghibu Ventimiglia, medic roman din Suedia, a explicat cum reusesc scandinavii sa fie eficienti si pot sa primeasca si pacientii altora."Situatia e tinuta total sub control in Suedia, iar in sectiile de Terapie Intensiva bate vantul. Au si anuntat ca sunt dispusi sa primeasca pacienti in stare grava din toata Europa, deci ar putea fi trimisi si romani ca sa fie tratati acolo. Avem doar 129 de bolnavi cu COVID la sectiile de Terapie Intensiva. In primavara am avut peste 1.000", a explicat romanca citata de Adevarul.ro Exemplul Suediei este adesea invocat de vocile ce contesta aceste restrictii, fiind prezentat drept un stat ce a reusit sa obtina o imunitate de grup prin mentinerea regulilor sanitare la nivel voluntar. "Suedezii sunt un popor foarte disciplinat. In primavara, atunci cand criza sanitara a fost deosebit de grea aici, cu un numar foarte mare de morti, Directia de Sanatate Publica din Suedia impreuna cu Agentia pentru Pregatirea Societatii pentru Situatii de Criza si cu Agentia pentru Ajutor Social, aceste trei agentii au creat un comitet de urgenta. O celula de criza cu alte cuvinte, similara poate cu grupul condus de Raed Arafat O diferenta importanta sta in faptul ca aici, aceste agentii au mult mai multa putere decat guvernul in anumite situatii. Este o chestie de legislatie. Aceste agentii au autoritatea de a emite decrete ce sunt mai puternice decat hotararile de guvern, sunt ceva intre hotararile de guvern si legile trecute prin Parlament", a spus recent Laura Ghibu.Autoritatile din Suedia au anuntat, totusi, ca vor impune restrictii pentru prevenirea raspandirii COVID-19 pentru prima data in tara nordica de la inceputul pandemiei. Este vorba despre un lockdown partial care va incepe din 20 noiembrie.Citeste si: